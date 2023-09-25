На данный момент ВСУ продвигаются с помощью штурмовых групп и отдельных рот, которые движутся независимо.

Украинские военные продолжают активное контрнаступление на юге страны. Однако это было бы невероятно сложным заданием без координации усилий Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в восточных направлениях, в частности, в районе города Бахмут.

Перебрасывать свои войска с этого направления на Запорожское было бы нецелесообразным, так как это не ускорило бы продвижение украинских войск. Об этом рассказал Роман Свитан, полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор.

Отступление из района Бахмута не является хорошей идеей, прекращение наступления там сопряжено, по меньшей мере, с серьезными рисками.

"В этом районе главной задачей не является освобождение города, а скорее связывание российских войск. Если мы переключимся на оборону и перераспределим наши силы и ресурсы на другие направления, это не сократит наше продвижение", - подчеркнул эксперт.

Ранее эксперт добавил, в ближайшей перспективе можно ожидать усиления военных действий на Крымском полуострове. Этот факт не случаен, так как уже появились призывы от украинских властей к гражданскому населению покинуть временно оккупированный Крым.

Свитан предостерегает о возможном нарастании интенсивности боевых действий, которые могут затронуть и мирное население.

Последние новости Украины:

Валерий Залужный рассказал о страшном ударе по Украине - сколько ракет удалось сбить.

Также сообщалось, что очередной массированный ракетный удар россиян был "экспериментальным" - в чем его особенность.

Напомним, что выход на границы 1991-го года не будет означать окончания войны - боец ВСУ сказал, к чему готовиться украинцам.