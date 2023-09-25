У ВСУ есть новые успехи и продвижение, некоторыми подробностями поделился известный эксперт.

По словам координатора группы "Информационное сопротивление", полковника Вооруженных сил Украины Константина Машовца, на Токмакском направлении, вероятно, передовые подразделения ВСУ возобновили свое продвижение.

В частности, тактического масштаба.

Как отмечает эсперт в своем телеграм-канале, подразделения российских захватчиков хоть и продолжают удерживать большую часть с.Новопрокоповка, но, похоже, уже не северную часть села.

Так же, продолжает Машовец, в районе западнее с. Вербовое. По его словам, подразделения противника хотя и ведут бои непосредственно еще на первой позиции главного рубежа обороны, но местами уже были вынуждены отойти от нее на ряд опорных пунктов юго-западнее села.

«По направлению Копани - Работино противник продолжает свои спорадические попытки контратаковать», - рассказал Машовец.

Военный аналитик добавил, что они были безуспешные.

«Более того, на отдельных участках ему даже пришлось попятиться назад.

Насколько я понимаю, для российского командования, тот факт, что ударная оперативно-тактическая группа войск ВСУ возобновила наступательные действия на Токмакском направлении стал довольно неприятным сюрпризом. Надо понимать, что российское командование надеялось на то, что уровень ее боеспособности уже практически иссяк», - предположил военный эксперт.

Аналитик высказал предположение, что реакция врага на продвижение ВСУ последует.

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