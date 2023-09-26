Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины, есть угроза применения баллистического вооружения.

Воздушная тревога сейчас звучит в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Также под угрозой Днепропетровская и Запорожская области.

«Всем в укрытие!», - призывают украинцев, проживающих в областях, где объявлена ​​тревога.

Страшный взрыв прогремел в городе Кривой Рог. Его подтвердил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет».

Жители сообщают, что в одном из районов города виден дым.

Также сообщается о новом обстреле Херсона. Враг обстреливает из артиллерии с временно оккупированного левого берега.

После «прилетов» над Херсоном поднимается дым.

Добавим, что ночью в Одесскую область в очередной раз атаковали «Шахеды». Взрывы раздавались в Рени.

«Наблюдают еще четыре над сушей и два над морем. Тот, что из Орловки залетал, похоже, что приземлили», «Остался один, сейчас в районе Килии», - сообщали мониторинговые каналы о движении вражеских дронов.

Последние новости Украины:

Переговоры осенью и перемирие - боец ВСУ указал на страшные последствия для Украины.

Также сообщалось о смерти известного украинского нардепа и политика.

Выход на границы 91-го года не будет означать конец войны - к чему готовиться.