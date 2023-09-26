Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, огненное ЧП произошло в Ивано-Франковской области.

Там, вечером 25 сентября, на линию 101 поступило сообщение о пожаре в здании комплекса отдыха в одном из сел Верховинского района.

«Площадь пожара составляла ориентировочно 750 кв.м. Здание санатория деревянное, что способствовало быстрому распространению огня», – рассказали спасатели подробности ЧП.

Как выяснилось, в комплексе отдыха проживали 148 детей с воспитателями и 20 человек персонала.

К счастью, работники комплекса успели вывести всех детей из здания.

В результате пожара пострадавших нет.

«Дети и воспитатели направлены на поселение в другой санаторий, куда также поехал психолог ГСЧС», - рассказали в ГСЧС Украины.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

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