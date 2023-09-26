Жестокие бои развернутся за еще два населенных пункта, эксперт назвал, за какие именно.

По словам координатора группы "Информационное сопротивление", полковника Вооруженных сил Украины Константина Машовца, под Бахмутом у противника очередные неудачи.

Так, в районе села Клещиевка оккупанты предприняли очередную попытку контратаковать северную часть села и расположенную севернее него группу опорных пунктов, контролирующую прилегающую местность.

Однако враг потерпел неудачу.

Также не достигли своей цели контратаки противника в районе с.Андреевка, рассказал Машовец в своем телеграм-канале.

«Более того, южнее ее передовые подразделения ВСУ, вероятно, сумели не только продвинуться на юг в сторону с.Курдюмовка, но и заставить противника на одном из участков отойти от железной дороги Бахмут - Горловка.

- И главное, очевидно, что в ближайшее время развернется серия боев за Курдюмовку и Зеленополье», - предположил Машовец.

По словам военного эксперта, вероятно, передовые подразделения ВСУ преуспевают в продвижении к ним, как с запада, так и с севера, вдоль железной дороги, со стороны Андреевки.

На этом направлении, говорит Машовец, действуют уже изрядно «потрескавшиеся батальоны» противника. Не исключено, что российские захватчики задействуют для содержания этих населенных пунктов подразделения из резервов.

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