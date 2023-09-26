Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС України, вогняна НП сталася на Івано-Франківщині.
Там, ввечері 25 вересня, на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в будівлі відпочинкового комплексу в одному із сіл Верховинського району.
«Площа пожежі складала орієнтовно 750 кв.м. Будівля санаторію дерев’яна, що сприяло швидкому розповсюдженню вогню», - розповіли рятувальники подробиці НП.
Як з'ясувалось, у відпочинковому комплексі проживали 148 дітей з вихователями та 20 чоловік персоналу.
На щастя, працівники комплексу встигли вивести всіх дітей з будівлі.
Внаслідок пожежі постраждалих немає.
«Дітей та вихователів направлено на поселення до іншого санаторію, куди також поїхав психолог ДСНС», - розповіли в ДСНС України.
Причина виникнення загорання встановлюється.
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