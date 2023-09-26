Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Силы обороны юга Украины, по Киселевке в Херсонской области враг нанес ракетный удар с тактической авиации, предположительно ракетой Х-59.

Значительные повреждения получили полтора десятка домов. Известно о четырех пострадавших.

Оккупанты также атаковали Николаевщину – нанесен ракетный удар по промышленному объекту. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, враг снова терроризировал Подунавье Одесчины. Направлял "шахеды" по Николаевщине, Херсонщине и центральным областям Украины.

«Дроновая атака длилась два часа», - сообщили украинские защитники.

Попаданием в припортовую и пограничную инфраструктуру вызвано разрушение зернохранилищ, повреждение админздания, грузовых автомобилей частных перевозчиков.

Уточняется, что шесть автомобилей выгорело дотла.

Двое гражданских водителей получили ранения.

«В международном пункте пропуска осуществляются стабилизационные мероприятия, пропускные операции приостановлены. Автотранспорт временно переориентирован через ближайшие пункты пропуска», - предупредили украинцев о последствиях атаки в Одесской области.

Добавим, что ночью россияне также атаковали Черкасскую область с воздуха. Зафиксировано попадание в инфраструктурный объект.

Тем временем новые взрывы гремят в Кривом Роге. По данным мониторинговых каналов, жители города слышали по меньшей мере два взрыва.

В воздушных силах ранее было предупреждено об угрозе применения ударных БпЛА.

Напомним, что утром россияне атаковали Кривой Рог.

«Утром оккупанты нанесли ракетный удар (предварительно – баллистика) по Кривому Рогу. Ударили по одному из предприятий города.

Все оперативные службы работают на месте. Последствия уточняются. Главное – без потерь», – сообщал мэр города Александр Вилкул.

Комментируя новые взрывы, Вилкул заверил: "Все нормально".

Более подробную информацию обещают озвучить позже.

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Виталий Ким сообщил плохие новости – есть попадания и пожары.

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Также напомним, что сообщалось о страшном пожаре в комплексе отдыха, в котором жили дети и воспитатели.