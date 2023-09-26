Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Сили оборони півдня України, по Кисілівці на Херсонщині ворог завдав ракетного удару з тактичної авіації, імовірно ракетою Х-59.

Значних пошкоджень зазнали півтора десятки будинків. Відомо про чотирьох постраждалих.

Окупанти також атакували Миколаївщину – завдано ракетного удару по промисловому об'єкту. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Крім того, ворог знов тероризував Подунав'я Одещини. Спрямовував "шахеди" по Миколаївщині, Херсонщині і центральних областях України.

«Дронова атака тривала дві години», - повідомили українські захисники.

Влучанням у припортову та прикордонну інфраструктуру спричинено руйнування зерносховищ, пошкодження адмінбудівлі, вантажних автомобілів приватних перевізників.

Уточнюється, що шість автівок вигоріло вщент.

Двоє цивільних водіїв отримали поранення.

«В міжнародному пункті пропуску здійснюються стабілізаційні заходи, пропускні операції призупинено. Автотранспорт тимчасово переорієнтовано через найближчі пункти пропуску», - попередили українців про наслідки атаки на Одещині.

Додамо, що вночі росіяни також атакували Черкащину з повітря. Зафіксовано влучання в інфраструктурний обʼєкт.

Тим часом нові вибухи лунають в Кривому Розі. За даними моніторингових каналів, мешканці міста чули щонайменше два вибухи.

У повітряних силах раніше попередили про загрозу застосування ударних БпЛА.

Нагадаємо, що зранку росіяни атакували Кривий Ріг.

«Вранці окупанти завдали ракетного удару (попередньо - балістика) по Кривому Рогу. Вдарили по одному із підприємств міста.

Усі оперативні служби працюють на місці. Наслідки уточнюються. Головне – без втрат», - повідомляв мер міста Олександр Вілкул.

Коментуючи нові вибухи, Вілкул запевнив: «Все нормально».

Більш детальну інформацію обіцяють озвучити пізніше.

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