На днях появилась информация о прорыве линии обороны оккупантов около Вербового, эти новости подтвердил и генерал Тарнавский. Сообщалось также о вводе в бой нашей бронетехники, а это уже важный сигнал о том, что ВСУ могут маневрировать на этом направлении.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, мы приближаемся к тому, что оборона противника на этом направлении терпит серьезные потери.

"И несмотря на отчаянные попытки, которые они делают, мы упорно продвигаемся вперед. Даже больше, нужно понимать так, что если мы говорим о вводе нашей бронетехники, подчеркиваю, именно бронетехники, говорится о том, что наши командование видит в этом возможность выхода уже на оперативное пространство. Ведь при проходе за Вербовое – выход в район Нового и Очеретоватого – мы фактически прорываем оборону противника", - говорит Сергей Грабский.

Как отмечает эксперт, сейчас также делается акцент на Новопрокоповку, потому что там идет дорога, ведущая на Токмак.

"Но именно эта линия Новое – Очеретоватое, оно так же имеет большое значение. И ключевыми словами здесь есть то, что наша бронетехника введена в бой. А это значит, что мы имеем возможность уже маневрировать, мы можем делать более такие расширенные действия, то есть перемещаться. И это довольно положительные, позитивные новости", - подытожил Грабский.

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