Систему противовоздушной обороны оккупированного Крыма силы обороны Украины не просто истощили, они ее практически уничтожили. Это поэтапная операция, которая началась с потопления крейсера "Москва", и продолжается сейчас.
Об этом в этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Павел Нарожный.
По его словам, крейсер "Москва", который сам по себе был мощным комплексом ПВО, был уничтожен еще в апреле 2022 года. С того времени ВСУ уничтожили еще много комплексов, которыми прикрывался Крым.
"Уничтожено С-400 на мысе Тарханкут, уничтожено огромное количество комплексов С-300, которые уничтожались там с помощью модифицированных "Нептунов", база РЛС на вышках Бойко уничтожена. То есть, это не просто истощенная ПВО, что мы там стреляли какими-то дронами, которые для них были целями. А по ним наносились конкретно удары, и именно эти цели уничтожены. Это был целенаправленный удар, и эта операция еще не закончилась", - говорит Павел Нарожный.
Как отмечает эксперт, основная цель – это сделать так, чтобы российский флот не мог наносить вообще никаких ударов, и это является частью операции по освобождению Крыма.
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