В Иране опубликовали кадры с модернизированным Shahed-136, пишет Politeka.net.

Страна продолжает развивать свои оборонные технологии.

Модифицированный Шахед оснащен турбореактивным двигателем, что делает его более маневренным и позволяет достигать большой скорости, а также уменьшает ощутимый шум, благодаря чему он становится менее заметным на радарах.

Таким образом, он станет тише и не будет жужжать, как «мопед».

Добавим, что ранее в Тегеране во время военного парада, приуроченного к 43-й годовщине войны с Ираком, иранские вооруженные силы представили дрон с "наибольшей дальностью", а также баллистические и гиперзвуковые ракеты.

Mohajer-10 имеет заявленную дальность полета 2000 км и может находиться в воздухе до 24 часов.

Полезная нагрузка дрона достигает 300 кг, что вдвое больше, чем у его ранней версии Mohajer-6.

Ранее в Воздушных силах Украины заявили, что россия и дальше будет наращивать производство дронов-камикадзе.

"Процесс изготовления дронов или получение их от Ирана или запчастей от других стран – это процессы параллельные, друг от друга не зависящие.

В большом количестве у них есть ракеты С-300, с ними налаживать ничего не нужно, они их просто имеют" - объяснял представитель Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

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Названы населенные пункты, за которые начнутся жестокие бои в ближайшее время.

Также сообщалось о сильном пожаре в комплексе отдыха, где находились почти 150 детей и воспитатели.

Кроме того, напомним, что знаменитого отеля и морвокзала больше нет.