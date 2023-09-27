В россии произошло сразу несколько крупных пожаров, в соцсетях публикую кадры с мест.

Так, центре Ейска горит здание «Сбербанка», пишет Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.

Огонь распространился по кровле на площади 200 квадратных метров. Судя по опубликованным кадрам, разрушения в результате пожара будут масштабными.

Тем временем в Башкирии пылает склад «Ишимбайского специализированного химического завода катализаторов». Как пишут СМИ, вероятно, это склад с химвеществами.

На месте огненного ЧП наблюдается сильное задымление. На место пожара направлена передвижная лаборатория химико-радиометрического центра госкомитета Башкирии по ЧС.

Добавим, что ранее сильны пожар был замечен в Подмосковье в районе в районе аэродрома "Чкаловский".

В местных пабликах сообщали о нескольких взрывах, которые якобы слышали перед началом пожара. Отметим, что кроме аэродрома в том районе находится также одна из воинских частей россиян.

В российских СМИ позже появилась информация, что в Щелково якобы горел двухэтажный частный дом.

Отметим, Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов» (ИСХЗК) — крупнейшее в россии предприятие по производству синтетических цеолитов и адсорбентов. Выпускает «широкий спектр катализаторов для гидрогенизационных процессов получения высокоэкологичных топлив».

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Также напомним, что от жилых домов после новых атак осталась только груда камней.

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