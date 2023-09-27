Российские захватчики сбросили авиабомбы на улицы мирного и некогда живописного украинского города.

От новых взрывов содрогнулась Херсонщина, пишет Politeka.net.

Как сообщили в Херсонской ОГА, очередной авиаудар пережил Берислав.

«Это не декорации к очередному боевику. Это реальность, в которой каждый день живет Херсонщина. На фото - последствия очередного удара армии России по Бериславу. На дома людей враг сбросил 4 управляемых авиабомбы», - рассказали в ОГА.

Также в результате обстрела повреждено здание больницы и хозяйственные постройки.

К счастью, обошлось без жертв.

Добавим, что согласно официальным данным, за минувшие сутки противник совершил почти 120 обстрелов Херсонщины, выпустив 557 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА, два из них – ракетные.

Российские захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здания учебных заведений, заводов, пенитенциарное учреждение в Херсоне; медицинское учреждение в Бериславе.

Из-за российской агрессии 12 человек получили ранения.

Подчеркнем, что Берислав внесен в Список исторических населенных мест Украины, как древнейшее поселение Херсонской области.

После начала полномасштабного военного вторжения Берислав оказался в оккупации. Его освободили через 260 дней.

После освобождения город находится под постоянным огнем российских войск со стороны Каховки. Кроме того, россияне уничтожают город с воздуха – сбрасывая авиабомбы.

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