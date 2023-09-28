Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, сегодня утром в одном из районов города во время движения произошло столкновение маршрутного такси с электроопорой.
После столкновения транспортное средство перевернулось на бок.
"В результате происшествия травмировалось 7 пассажиров и водитель", - сообщили спасатели.
Двоих пострадавших перенесли в кареты скорой.
"Всех травмированных госпитализировали в больницы города", - сообщили в ГСЧС.
Также сообщается, что для предотвращения возгорания маршрутного такси чрезвычайники отключили аккумуляторную батарею, смыли остатки горюче-смазочных материалов.
Причины ДТП будут установлены правоохранительными органами, ведется расследование.
Ранее в ГСЧС рассказали об еще одном серьезном происшествии - посреди ночи пожар вспыхнул в девятиэтажке в Умани.
Во время тушения возгорания пожарные спасли 1 человека и эвакуировали 25 жителей дома.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.
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