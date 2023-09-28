Серьезная авария произошла в городе Запорожье, в ГСЧС назвали количество раненых.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, сегодня утром в одном из районов города во время движения произошло столкновение маршрутного такси с электроопорой.

После столкновения транспортное средство перевернулось на бок.

"В результате происшествия травмировалось 7 пассажиров и водитель", - сообщили спасатели.

Двоих пострадавших перенесли в кареты скорой.

"Всех травмированных госпитализировали в больницы города", - сообщили в ГСЧС.

Также сообщается, что для предотвращения возгорания маршрутного такси чрезвычайники отключили аккумуляторную батарею, смыли остатки горюче-смазочных материалов.

Причины ДТП будут установлены правоохранительными органами, ведется расследование.

Ранее в ГСЧС рассказали об еще одном серьезном происшествии - посреди ночи пожар вспыхнул в девятиэтажке в Умани.

Во время тушения возгорания пожарные спасли 1 человека и эвакуировали 25 жителей дома.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Последние новости Украины:

Находились дети из Киева: новые подробности страшного пожара в комплексе отдыха.

Россияне ударили по Украине новой гибридной ракетой.

Также сообщалось, что фото после новой авиабомбардировки напоминают кадры из фильма ужасов.