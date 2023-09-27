Російські загарбничи скинули авіабомби на вулиці мирного і колись мальовничого українського міста.

Від нових вибухів здригнулася Херсонщина, пише Politeka.net.

Як повідомили в Херсонській ОДА, черговий авіаудар пережив Берислав.

«Це не декорації до чергового бойовика. Це реальність, у якій щодня живе Херсонщина. На фото - наслідки чергового удару армії рф по Бериславу. На домівки людей ворог скинув 4 керовані авіабомби», - розповіли в ОДА.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю лікарні та господарські спороди.

На щастя, минулося без жертв.

Додамо, що згідно з офіційними даними, за минулу добу противник здійснив майже 120 обстрілів Херсонщини, випустивши 557 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА, два з них - ракетні.

Російські загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлі навчальних закладів, заводів, пенітенціарну установу у Херсоні; медичний заклад у Бериславі.

Через російську агресію 12 людей дістали поранення.

Підкреслимо, що Берислав внесено до Списку історичних населених місць України, як найдавніше поселення Херсонської області.

Після початку повномасштабного військового вторгнення Берислав опинився в окупації. Його звільнили через 260 днів.

Після звільнення місто перебуває під постійним вогнем російських військ зі сторони Каховки. Крім того, росіяни нищать місто з повітря – скидаючи авіабомби.

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