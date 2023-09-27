Від нових вибухів здригнулася Херсонщина, пише Politeka.net.

Як повідомили в Херсонській ОДА, черговий авіаудар пережив Берислав.

«Це не декорації до чергового бойовика. Це реальність, у якій щодня живе Херсонщина. На фото - наслідки чергового удару армії рф по Бериславу. На домівки людей ворог скинув 4 керовані авіабомби», - розповіли в ОДА.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю лікарні та господарські спороди.

На щастя, минулося без жертв.

Додамо, що згідно з офіційними даними, за минулу добу противник здійснив майже 120 обстрілів Херсонщини, випустивши 557 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА, два з них - ракетні.

Російські загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлі навчальних закладів, заводів, пенітенціарну установу у Херсоні; медичний заклад у Бериславі.

Через російську агресію 12 людей дістали поранення.

Підкреслимо, що Берислав внесено до Списку історичних населених місць України, як найдавніше поселення Херсонської області.

Берислав до війни, Херсонщина

Після початку повномасштабного військового вторгнення Берислав опинився в окупації. Його звільнили через 260 днів.

Після звільнення місто перебуває під постійним вогнем російських військ зі сторони Каховки. Крім того, росіяни нищать місто з повітря – скидаючи авіабомби.

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