Мирні населені пункти України здригнулися від нових атак і обстрілів.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА, під ворожими обстрілами знов перебували населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Так, внаслідок артилерійського обстрілу міста Вовчанськ пошкоджено будівлі цивільного підприємства.

По селу Чернещина ворог завдав удару керованою авіабомбою - зафіксовано влучання у відкриту ділянку місцевості.

По селу Кругляківка Куп'янського району ворог вдарив ракетою "Гром Е-1".

Внаслідок цієї атаки пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Також повідомляється, що у селі Мала Шапківка Куп'янського району після нових обстрілів пошкоджено газогін, господарчу споруду, сталася пожежа на відкритій території.

На щастя, серед цивільного населення постраждалих немає.

Гром-Е1" - російська новітня технологія, створена на базі ракети Х-38 (прийнята на озброєння в 2013 році). Фактично це спроба росіян перетворити свої бомби ФАБи на "високу зброю".

Боєприпас має дві особливості — реактивний двигун та крила, які розкриваються у польоті. Максимальна дальність ураження може становити 120 км.

У вересні "Гром Е-1" вбив вісьмох людей на Харківщині. Тоді під жорстоку атаку потрапили волонтери, які евакуювали людей з Куп’янська.

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