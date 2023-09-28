В Херсонской области так называемая «серая зона» становится все больше, известный эксперт спрогнозировал ситуацию в ближайшем будущем.

По словам обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, серая зона в Херсонской области вдоль левого берега – уникальная.

«Участок, когда-то бывший первым рубежом полосы обеспечения, превратился в зону, где отсутствует контроль позиций российскими оккупантами и, в некотором смысле, отсутствует, но и присутствует контроль СОУ. В некотором смысле – это и есть специфика и уникальность херсонской серой зоны», - пояснил Коваленко в своем телеграм-канале.

Например, позиция оккупационных войск, которую они потеряли, но на которой не присутствуют и украинские защитники.

Эксперт пояснил, что если россияне вернутся на эту позицию, их вскоре «вырежут» и данная позиция вновь станет ничейной.

«Вот так и разрастается серая зона по левому берегу, преумножая количество «ничейных» позиций», - отметил Коваленко, добавляя, что у этой серой зоны есть нюанс.

По словам военного эксперта, она начинает упираться в границы населенных пунктов и городов.

«Серая зона напирает и наваливается. Что далее? Ведь в какой-то момент серая зона будет поглощать уже не позиции, а улицы, перекрёстки, кварталы…», - предположил дальнейшее развитие событий военный аналитик.

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