У ніч на 28 вересня окупанти атакували Україну десятками дронів.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Повітряні сили ЗС України, російські загарбники атакували 44 ударними БпЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (район Приморсько-Ахтарськ - рф, мис Чауда - ТОТ Крим).

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«До відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи», - розповіли в Повітряних Силах.

Крім того, протягом минулої доби, 27 вересня, знищено шість розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня (Орлан, Зала, Суперкам).

Додамо, що також цієї ночі ворог спрямував на Нікопольщину Дніпропетровської області майже два десятки снарядів. Накрив артилерійським вогнем Мирівську громаду.

«Люди неушкоджені. Яких збитків місцевим завдали атаки – ще уточнюють рятувальники», - повідомили в Дніпропетровській ОДА.

Нагадаємо, що вночі у багатьох районах України лунала повітряна тривога.

Українців попереджали про загрозу ударних безпілотників і балістичного озброєння.

Зранку у Повітряних силах попередили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

«У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття!», - йдеться у терміновому зверненні до українців.

У свою чергу речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі національного марафону новин повідомила, що оперативна ситуація на півдні досить напружена, бо росіяни не припиняють атак, тиску і пошуку нових тактик дій, зокрема, і з використанням масованих атак, як цієї ночі.

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