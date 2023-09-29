Линия обороны россиян уже не сплошная и состоит из отдельных гарнизонных укреплений.

Выход на оперативное пространство можно считать прорывом всей российской линии обороны, которую они строили в течение девяти месяцев. Роман Свитан, полковник запаса ВСУ и пилот-инструктор, поделился своим мнением относительно большого прорыва на Запорожском направлении.

Однако ранее эксперт также подчеркнул, что большой прорыв можно ожидать только после выхода на оперативное пространство в районе Токмака, и в настоящее время рано говорить о нем.

"Украинские силы взламывают первые рубежи сплошной обороны, построенной россиянами от Васильевки до Волновахи. Они успешно вскрыли последний рубеж в районе Новопрокоповки и Роботино, перевели в серую зону часть Вербового и начали окружение российских сил" - делится эксперт.

Линия обороны россиян уже не сплошная и состоит из отдельных гарнизонных укреплений. Он подчеркнул, что такие укрепления можно легко обойти и лавировать между ними, что упрощает продвижение украинских сил.

Свитан ранее добавил, что после того, как российская армия заскочила и зарылась в украинской территории - у них сменилась цель, удержать все это до конца 24-го года, когда произойдет инаугурация.

Поэтому сейчас под это дело активно выделяются средства, чтобы сделать заказы оборонной промышленности на производство оружия.

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