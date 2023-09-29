Руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что город россияне атаковали Николаев ракетой, пишет Politeka.net.

«Утром, 29 сентября, около 04:13 город Николаев получил ракетный удар. Попадание произошло в объект инфраструктуры в окрестностях города», - сообщил Виталий Ким.

По словам Виталия Кима, в результате атаки произошло возгорание сухой травы, которое было ликвидировано в 06:45.

Более подробная информация будет обнародована позже.

Также Виталий Ким рассказал о последствиях атак со стороны россиян за прошедшие сутки. По его словам, в Николаевском районе утром 28 сентября враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины.

К счастью, пострадавших нет.

Ранее о взрывах ночью сообщали жители Николаева. По их словам, было очень громко и страшно.

Также стало известно о новых атаках на Днепропетровщину – ночью враг бил по двум районам области.

Обошлось без погибших и пострадавших, но есть разрушения.

Последние новости Украины:

Дан неутешительный прогноз, что будет после освобождения Крыма и Донбасса.

Также сообщалось, что фото после новой авиабомбардировки напоминают кадры из фильма ужасов.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне ударили новой гибридной ракетой – куда попали.