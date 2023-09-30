По мнению Жданова, также возможен сценарий, при котором Украина вернется к позициям начала февраля 2022 года.

Даже при наилучших обстоятельствах Силы обороны Украины смогут вернуться на свои административные границы только в 2024 году. Это, однако, не означает завершения войны, а лишь изменение ее характера. Такое мнение выразил военный эксперт Олег Жданов, возможном успешном завершении контрнаступления ВСУ до конца текущего года, что может привести к прорыву фронта российских войск.

Военный эксперт предположил, что возможен вариант продолжительной войны с низкой интенсивностью, аналогичной конфликту, который имеет место в Израиле. Этот сценарий существовал на Украине с 2014 по 2022 год.

"Выход на эти границы мог бы создать у Украины идеальные условия для международного обсуждения ситуации. Каждый выстрел россии на территории суверенной Украины мог бы рассматриваться как нападение, и Украина могла бы столкнуть мировое сообщество с необходимостью принять более строгие меры в отношении рф" - заявил эксперт.

Также эксперт ранее рассказал, украинский беспилотный подводный аппарат "Маричка" нанес серьезный удар по Керченскому мосту По словам военного эксперта Олега Жданова, повреждение опор этого моста было лишь одним из многочисленных достижений этого дрона, который также имеет на своем счету два других успешных вмешательства.

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