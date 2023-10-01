Появились информационные отчеты о том, что противник на Купянском направлении снова собирает свои силы и готовится к началу наступательных операций.

Военный эксперт и летчик-инструктор полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, уже более полугода в данном направлении противник пытается продвигаться вперед, но до сих пор ему не удалось добиться успеха. В настоящее время в этом регионе замечено более десятка штурмовых групп.

"Украинская разведка демонстрирует выдающуюся эффективность.На данный момент проводятся значительные инженерные работы с целью создания надежной системы обороны, включая даже полное забетонирование определенных участков.

Силы противника включают в себя часть 25-й армии, и некоторые из ее подразделений были перераспределены в Токмак и другие регионы" - поделился эксперт.

Военный аналитик считает, что хотя данная смесь сил собирается предпринимать попытки наступления, подготовительные работы, которые в настоящее время выполняются украинскими вооруженными силами для укрепления оборонительной линии, не дадут возможности противнику продвигаться вперед. Вероятно, он столкнется с серьезной оборонительной линией и вновь потерпит поражение.

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