За оборону Крыма у российских оккупантов отвечает группировка войск "Крым" или ГВ "обороны Крыма", и на сегодняшний день в нее входит чуть более 11 тысяч личного состава. Об этом рассказал обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Самое интересное, по словам эксперта, что у этой мизерной, сравнительно с другими, группы войск на вооружении находятся:

Танки - около 30 единиц;

Боевые бронированные машины (ББМ) - менее 60;

Артиллерия - около 90 стволов;

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) - всего 4.

"Если вообще использовать индекс БТГР, то картина и вовсе выглядит мрачнее некуда! Ведь у этих 14 БТГр в Крыму: 30 танков вместо 154; 60 ББМ вместо 462; 90 артиллерийских стволов, вместо 168... Чудовищный некомплект", — подчеркнул Александр Коваленко.

Эксперт объяснил, что численность личного состава и техники оккупантов в Крыму резко возрастет, когда россияне начнут убегать с материковой Украины.

"Разумеется, я неоднократно отмечал, что Крым это оборонный плацдарм, который будет насыщен силами средствами после того как те сбегут с материкового юга Украины. То есть эти 11 тысяч в процессе бегства РОВ с материкового юга резко увеличится на 100 тысяч и более. Но... Но, обычно, там где тонко, там и громче всего трещит. Или, как в случае с Крымом, из-за того места где тонко, затрещит - всё", — добавил военный обозреватель.

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