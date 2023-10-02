Як пише Politeka.net з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру, 1 жовтня близько 23:40 російські військові вкотре обстріляли житлові квартали Херсона.

Через артилерійський обстріл сталося займання приватного будинку.

«Поранення середньої важкості отримала 13-річна дівчинка, її сестрі 12 років медики діагностували гостру реакцію на стрес через обстріл. Також осколкові поранення отримала їх матір», - розповіли в прокуратурі.

Мати та діти під час обстрілу перебували у своїй оселі.

Також повідомляється, що усю ніч та вранці 2 жовтня окупанти гатили по центральній частині обласного центру.

Внаслідок нових атак пошкоджено будинки, господарські споруди, церква та інші цивільні об'єкти.

Додамо, згідно з офіційною інформацією, за минулу добу противник здійснив 71 обстріл Херсонщини, випустивши 392 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, авіації та БПЛА.

По Херсону ворог випустив 20 снарядів.

Ворожі військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу та тракторної бригади у Херсонському районі; магазин, будівлі навчального та медичного закладів, об'єкт критичної інфраструктури у Бериславському районі.

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