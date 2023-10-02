Після нічної атаки російські загарбники знов б’ють по території України.

Прямо зараз російські окупанти атакують Херсон, пише Politeka.net. Про нові вибухи повідомляють мешканці Херсона і закликають всіх у місті: "В укриття!"

Раніше мешканці Херсона повідомляли, що окупанти гатять по місту з РЗСВ та артилерії.

Додамо, що сьогодні вночі російські окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе типу “Shahed-136/131”.

«Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється», - зазначили в Генштабі ЗСУ.

У Повітряних силах ЗС України вночі також попереджали про ракетну небезпеку. У багатьох регіонах лунала повітряна тривога.

Зокрема, під загрозою ракетного удару знаходились Кіровоградська область, Херсонська і Миколаївська області, а також Сумська, Полтавська, Чернігівська, Київська, Черкаська, Запорізька.

«Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів», - попереджали захисники неба українців на світанку.

Тим часом Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

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