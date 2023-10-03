Как рассказали в полиции, жертвой убийства стал пожилой мужчина, а его палачом человек, которому он доверял.

Выяснилось, что злоумышленник более 10 лет ухаживал за подопечным, получая средства от находящихся за рубежом родственников.

Полицию вызвали соседи пенсионера – они сообщили, что житель дома на улице Почайнинской выбрасывает вещи из окна.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что мужчина находится в неадекватном состоянии, вероятно, под действием алкоголя или наркотических веществ.

Войдя в квартиру, стражи порядка обнаружили тело владельца дома в ванной, забрасанного вещами.

Оказалось, что фигурант последние десять лет проживал в этой квартире вместе с 71-летним мужчиной и ухаживал за ним. За это он получал средства от дочери подопечного, проживающей за границей, а также распоряжался его пенсией.

«Однако в последнее время злоумышленника раздражало, что дедушка уже не мог самостоятельно заботиться о себе. Во время очередного конфликта подозреваемый сначала избил, а затем задушил своего подопечного, после чего положил тело в ванную и забросал вещами», – рассказали в полиции.

Судебные медэксперты установили, что смерть пенсионера наступила в результате механической асфиксии.

После совершенного убийца еще несколько дней жил с телом погибшего и употреблял спиртные напитки.

34-летний преступник задержан. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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