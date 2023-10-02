Моторошна трагедія сталася в українській столиці, в поліції розповіли перші подробиці.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Києва, правоохоронці столиці встановлюють обставини загибелі дівчини і хлопця.

Молоді люди впали з балкону багатоповерхівки і загинули на місці.

«Сьогодні близько 12:00 години до столичної поліції надійшла інформація про те, що поблизу багатоповерхівки на вулиці Микільсько-Слобідська перехожі виявили двох осіб без ознак життя, які, ймовірно, розбилися внаслідок падіння з 24 поверху», - розповіли в поліції перші подробиці.

Попередньо поліцейські встановили, що загиблі – це брат та сестра, 2005 та 2006 років народження.

Зараз правоохоронці спілкуються з очевидцями події, а також встановлюють родичів та близьких загиблих.

На фото, що з'явилося в місцевому пабліку і було зроблено на місці трагедії, видно, що тіла загиблих лежать прямо під вікнами житлового будинку.

За деякими даними, перед загибеллю брат та сестра "запустили прямий ефір".

Раніше стало відомо про нещастя в Запорізькій області. Там зранку спалахнув будинок, в якому, як розповіли сусіди рятувальникам, знаходилися мати і двоє дітей.

Деталі трагедії.

Останні новини України:

Трагедія в Києві - життя обірвалися миттєво.

Також повідомлялось про страшний вибух нафтопроводу - в МВС зробили заяву щодо причин і постраждалих.

Росіяни влупили по мирним фугасною авіабомбою - куди влучили і які наслідки.