В українській столиці сталася моторошна ДТП, в поліції розповіли перші подробиці.

Жахлива аварія в Києві сталася на вулиці Наумова, що у Святошинському районі Києва, пише Politeka.net з посиланням на поліцію.

Попередньо відомо, що водій автомобіля «Mitsubishi Lancer» не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілями «Kia Sorento», «Skoda Fabia» та «Renault Sandero».

Внаслідок жахливого зіткнення керманич і пасажир автомобіля «Mitsubishi Lancer» загинули.

Водій і пасажир автомобіля «Kia Sorento» отримали травми.

В поліції зазначили, що київській слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Всі обставини і механізм аварії будуть встановлені.

Очевидці страшної ДТП повідомляють, що серед постраждалих – дитина. Авто «Mitsubishi Lancer», за їхніми словами, буквально летів зі сторони Ірпеня і після зіткнення шматки авто розлетілися на 50 метрів навколо.

«Жахливо, що таке трапляється»,

«Отак собі їдеш спокійно, не порушуєш правила і якесь ч.. може відправити за секунду на той світ», «З ланцера нічого не залишилось»,

«Ну ви розкажіть, яка повинна швидкість бути, що б так розірвати митсубісі»,

«Жах», - обговорюють користувачі соцмереж смертельну ДТП в Києві.

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