В Сети появились кадры из некогда мирного и тихого города, в котором жили, строили планы на будущее, создавали семьи тысячи украинцев.

Речь идет о городе Орехов Запорожской области, пишет Politeka.net.

«Орехов сейчас. Любителям русского мира и ждунам посвящается. Это то, что принесла россия», - говорится в комментарии к видео, опубликованном в телеграмм-канале «5 Редакция. Запорожье».

На видео можно увидеть обгоревшие дома, совершенно безлюдные улицы, руины. На дорогах ни людей, ни машин, нет даже животных.

«Нелюди проклятые»,

«Сколько горя, сколько искалеченных человеческих судеб»,

«АсвАбадители чертовы стирают с лица земли нашу родную Украину. Проклятие на веки этим подонкам гореть в аду…», - комментируют болезненные кадры пользователи соцсетей.

Напомним, что Орехов постоянно вздрагивает от новых обстрелов и атак. Россияне сбрасывают на небольшой украинский город огромные авиабомбы, разрушают гражданскую инфраструктуру и дома мирных украинцев.

В сентябре во время очередной жестокой атаки была повреждена пожарная часть.

Ранее, в августе, в Орехове был разрушен объект культурного наследия – коммунальное учреждение «Центр культуры и досуга» Ореховского городского совета, которое является памятником архитектуры и градостроительства местного значения. Дом был едва ли не самым главным украшением города.

Отметим, что в городе, который, по некоторым данным, уничтожен на 90%, до сих пор остаются люди.

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