Военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал, какая ситуация сейчас в Черном море. Эксперт поделился своим мнением в комментарии Politeka Online.

Черное море, российский корабль

"Дело в том, что в Черном море был статус кво, российская армия не имеет возможности оперировать своим флотом у украинских берегов на расстояние до 150 километров. Это обусловлено тем, что у украинской армии есть береговые комплексы обороны и российские корабли туда не подходят", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что несмотря на это Россия контролирует эту территорию при помощи авиации и если там появится какое-то судно, то оно будет уничтожено. Но не стоит забывать, что буквально за несколько месяцев Украина при помощи своего флота смогла отодвинуть российские корабли.

Черное море, флот рф

Теперь российский флот чувствует себя уязвимым практически в любой точке Черного моря. Но Украина все еще не может доминировать в море на текущий момент, так как российская авиация остается фактором и ВСУ не могут себя чувствовать безопасно себя в этой зоне. Это является ярким примером асимметричной борьбы, когда несколько дронов меняют форму ведения боевых действий и позволяет прижать российский флот к берегам.

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