Военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал, какая ситуация сейчас в Черном море. Эксперт поделился своим мнением в комментарии Politeka Online.

"Дело в том, что в Черном море был статус кво, российская армия не имеет возможности оперировать своим флотом у украинских берегов на расстояние до 150 километров. Это обусловлено тем, что у украинской армии есть береговые комплексы обороны и российские корабли туда не подходят", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что несмотря на это Россия контролирует эту территорию при помощи авиации и если там появится какое-то судно, то оно будет уничтожено. Но не стоит забывать, что буквально за несколько месяцев Украина при помощи своего флота смогла отодвинуть российские корабли.

Теперь российский флот чувствует себя уязвимым практически в любой точке Черного моря. Но Украина все еще не может доминировать в море на текущий момент, так как российская авиация остается фактором и ВСУ не могут себя чувствовать безопасно себя в этой зоне. Это является ярким примером асимметричной борьбы, когда несколько дронов меняют форму ведения боевых действий и позволяет прижать российский флот к берегам.

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