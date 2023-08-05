Военный аналитик Агиль Рустамзаде прокомментировал, когда Украина получит оружие. Эксперт высказался в эфире Голованова.
"Ощущается, что вас хотят затянуть на переговоры. Российская элита думает, что они эту войну не потянут и вы скорее всего не победите и им нужна передышка. Вы их один раз обломали с Киевом за три дня и если вы сможете серьезно обескровить российскую армию", - рассказал эксперт.
Эксперт добавил, что если на каком-то участке ВСУ смогут переломить войну и прорвать фронт, после чего выйдут к Крыму или к Азовскому морю, чтобы перекрыть сухопутный коридор, то это может изменить ситуацию. Тогда союзники, включая США начнут передавать Украине баллистические ракеты, самолеты и другое вооружение, которое потребуется для победы.
Подобное изменение на фронте позволит союзникам еще раз подумать, что фронт не стоит, а ситуация меняется и что можно победить Россию или склонить ее к капитуляции. Союзники не занимаются планированием, а смотрят на ситуацию в реальном режиме, поэтому им нужны доказательства, что это произойдет. Сейчас же они думают, что фронт находится в позиционном тупике и вкладываться в это дело не стоит.
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