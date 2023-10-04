Во-первых, противник упорно пытается пробиться на северо-западном направлении (в сторону Малой Токмачки). Во-вторых, на противоположном фланге несколько суток назад оккупанты предприняли попытки "сузить" по фронту вклинение передовых подразделений ВСУ в первую позицию своего главного рубежа обороны в районе Новопрокоповки.

Как рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, обе попытки были безуспешными.

Одновременно с этим, по словам эксперта, подразделения противника пробовали пробиться к юго-западной окраине Работино. Там росийское командование стремится оттеснить наши передовые подразделения хотя бы от северной окраины села Новопрокоповка.

"Таким образом, становится ясно, что хотя эти контратаки не приносят противнику каких-либо положительных результатов, но позволяют тормозить продвижение Ореховской группы войск ВСУ в южном направлении.

Очевидно, главной целью этих действий, ради которой командование противника сознательно пошло фактически на "стачивание" своей основной "пожарной команды" оперативного уровня (2-х десантно-штурмовых дивизий) является выигрыш времени", — заявил Константин Машовец.

Военный обозреватель назвал две возможные причины таких действий оккупантов. Во-первых, противник может выигрывать время для оперативного развертывания части своих войск на второй позиции главного рубежа обороны. Во-вторых, россиянам может быть нужно время для подготовки на каком-то направлении собственного наступления.

Последние новости Украины:

Россияне влупили по мирным фугасной авиабомбой.

Также сообщалось о таинственной трагедии в Киеве.

Также сообщалось о страшном взрыве нефтепровода - в МВС сделали заявление относительно причин и пострадавших.