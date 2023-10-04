Во-первых, противник упорно пытается пробиться на северо-западном направлении (в сторону Малой Токмачки). Во-вторых, на противоположном фланге несколько суток назад оккупанты предприняли попытки "сузить" по фронту вклинение передовых подразделений ВСУ в первую позицию своего главного рубежа обороны в районе Новопрокоповки.

Как рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, обе попытки были безуспешными.

Одновременно с этим, по словам эксперта, подразделения противника пробовали пробиться к юго-западной окраине Работино. Там росийское командование стремится оттеснить наши передовые подразделения хотя бы от северной окраины села Новопрокоповка.

ВСУ

"Таким образом, становится ясно, что хотя эти контратаки не приносят противнику каких-либо положительных результатов, но позволяют тормозить продвижение Ореховской группы войск ВСУ в южном направлении.

Очевидно, главной целью этих действий, ради которой командование противника сознательно пошло фактически на "стачивание" своей основной "пожарной команды" оперативного уровня (2-х десантно-штурмовых дивизий) является выигрыш времени", — заявил Константин Машовец.

Военный обозреватель назвал две возможные причины таких действий оккупантов. Во-первых, противник может выигрывать время для оперативного развертывания части своих войск на второй позиции главного рубежа обороны. Во-вторых, россиянам может быть нужно время для подготовки на каком-то направлении собственного наступления.

ВСУ, фронт, поле боя

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