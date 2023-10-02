Так, ворог продовжує поливати вогнем Харківську область. Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА, минулої ночі ворог обстріляв с. Підлиман Ізюмського району.

Внаслідок атак пошкоджено 2-поверховий будинок, літня кухня, господарські споруди, сталася пожежа. На щастя, минулося без постраждалих.

«Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів», - розповіли в ОДА про нові атаки з боку росіян.

Так, внаслідок удару по смт. Борова Ізюмського району керованою авіабомбою та з РСЗВ пошкоджено будівлі агропідприємства, сталася масштабна пожежа, пошкоджено чотири приватні домоволодіння.

У місті Вовчанськ Чугуївського району внаслідок ворожих масованих обстрілів загинув цивільний чоловік. В місті пошкоджено приватні будинки та будівлі цивільного підприємства, сталися пожежі.

Крім того, російські окупанти вдарили фугасною авіабомбою - окупанти атакували смт Куп’янськ-Вузловий Куп'янського району.

Внаслідок удару пошкоджено будинок та господарчу будівлю, сталися пожежі.

Також повідомляється, що на полі поблизу населених пунктів Донець та Благодатне Чугуївського району стався вибух.

Як з’ясувалось, під час виконання робіт у полі, на міні підірвався комбайн. На щастя, водій отримав незначні ушкодження і госпіталізації не потребував.

Додамо, що згідно з даними Повітряних сил ЗС України, у ніч на 2 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ-рф).

Усього зафіксовано пуски семи ударних БпЛА .

Знищити вдалося чотири «Шахеди».

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