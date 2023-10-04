В районе села Опытное противник несколько суток продолжал атаки, пытаясь "восстановить положение". Как рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, попытки были безуспешными и атаки прекратились.

"Насколько я понимаю, северная часть села сейчас не контролируются противником, и она находится в так называемой "серой" зоне. Что, по сути, делает перспективу прорыва его по этому направлению в сторону западной окраины г.Авдеевка достаточно проблематичной", — заявил эксперт.

По его словам, также проблематичным для российских оккупантов является дальнейшее наступление в направлении с.Тоненькое и с.Северное со стороны с.Водяное, а также в сторону с.Первомайское.

"Подразделения, которые противник использует на этом направлении, оказались в довольно неудобном для себя положении. "Кишка" в районе с. Водяное, защищаемого этими силами и средствами противника, по сути, простреливается с обоих флангов и имеет недостаточную тактическую глубину для организации устойчивых боевых порядков", — объяснил Константин Машовец.

Военный обозреватель отметил, что оккупанты пытались ее расширить, атакую от с.Пески в направлении с.Первомайское вдоль дороги М-30, но неудачно для себя: оккупантам пришлось остановиться сразу за недостроенным путепроводом.

Кроме того, подразделения противника так и не смогли "полностью зачистить" Марьинку, а также пробиться со стороны Александровки в Новомихайловку.

"На данный момент реализация основного замысла командования противника по окружению Авдеевского района обороны ВСУ, так же, как и оттеснение передовых подразделений ВСУ на Кураховском направлении, выглядит, скажем так, проблематичной для противника", — добавил эксперт.

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