Российские захватчики за минувшие сутки нанесли по Украине более ста авиационных ударов.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 43 боевых столкновений.

Враг в целом нанес 5 ракетных и 108 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам.

Кроме того, россияне нанесли очередной удар по Украине крылатой ракетой «Искандер-К» и 31 ударным БпЛА типа Shahed-136/131.

«Нашей противовоздушной обороной уничтожена 1 крылатая ракета «Искандер-К» и 29 вражеских "шахедов", - напомнили в Генштабе об успешной работе ПВО.

В результате этих российских атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также отмечается, что от авиационных ударов содрогнулись населенные пункты Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Под жестоким артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Добавим, что ночью враг атаковал Мировское общество Никопольского района Днепропетровщины из артиллерии.

В результате обстрела повреждены 2 частных дома, хозяйственное сооружение и линии электропередачи. К счастью, люди остались невредимыми.

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