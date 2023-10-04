Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру, российские оккупанты ударили из комплекса С-300 по территории предприятия в Селидовской общине.

Как отмечается, российская армия нанесла удар, вероятно, с зенитно-ракетного комплекса С-300 по пгт Вишневому Селидовской ТГ, а именно по территории одного из частных предприятий.

«На момент вражеской атаки в помещении находились рабочие, только что заступившие на ночную смену», – рассказали в прокуратуре.

Двое мужчин 27 и 33 лет и 37-летняя женщина получили травмы. Они срочно госпитализированы в городскую больницу.

Также сообщается, что почти половина здания цеха разрушена до основания. Изуродованы и повреждены автомобили, грузовые прицепы, кровля и ворота гаражей.

Добавим, всего за прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 108 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

С-300 – семейство советских зенитно-ракетных комплексов среднего радиуса действия. Серийное создание системы под индексом С-300ПТ было начато в 1975 году.

Система предназначена для борьбы с самолетами стратегической и тактической авиации, крылатыми, оперативно-тактическими и баллистическими ракетами на высотах от 25 до 27 км, и расстояниях до 100 км в условиях интенсивного радиопротиводействия.

Оккупанты используют С-300 и для ударов по наземным целям. Сбить ракету С-300 не просто, потому что она летит по баллистической траектории.

"Почему их используют? Конечно, для того, чтобы где-то не тратить именно высокоточные дорогие ракеты или те же "Искандеры", которых у них там осталось совсем мало", - рассказывали в Воздушных силах ВС Украины.

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