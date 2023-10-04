Любимый мост кремлевского диктатора Путина до сих по не уничтожен, и этому есть важные причины.

Их объяснил полковник запаса ГШ ВСУ, украинский военный эксперт Олег Жданов, пишет Politeka.net.

«Целесообразность нанесения огневого поражения или огневого удара по Крымскому мосту характером боевых действий в Украине на оккупированных территориях. И решение о нанесении удара по Крымскому мосту будет принимать исключительно Генштаб», - подчеркнул Жданов в своем видеообзоре.

Кроме того, есть вторая причина - возможность нанесения этого удара. Олег Жданов призвал не недоооценивать врага.

«Крымский мост и охраняется, и средства защиты его постоянно наращиваются. Поэтому надо не просто пулять, а наносить удар, который принесет эффект. То есть, главная составляющая – это решение Генштаба и вторая составляющая – возможность нанесения этого удара», - назвал Жданов две причины.

Военный эксперт также отметил, что сегодня Крымский мост больше закрыт, чем открыт. И причина – результат атак по военным объектам Крыма.

«Видимо, в Генштабе на сегодняшний день считают, что не наступил еще тот момент, когда надо наносить удары по Крымскому мосту», - подытожил Жданов.

Добавим, что ранее россиян, которые обосновались в оккупированном Крыму, призвали уезжать.

«Мы прекрасно понимаем, что так называемый Крымский мост будет уничтожен – это незаконное строение, не имеющее право на существование. Мы прекрасно понимаем, что если будет деоккупация, а она точно будет, пути выезда из временно оккупированного украинского Крыма будет трудно преодолеть", – в частности заявляла вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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