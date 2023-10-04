Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру, російські окупанти вдарили з комплексу С-300 по території підприємства у Селидівській громаді

Як зазначається, російська армія нанесла удар, ймовірно, із зенітно-ракетного комплексу С-300 по смт Вишневому Селидівської ТГ, а саме по території одного з приватних підприємств.

«На момент ворожої атаки у приміщенні перебували робітники, які щойно заступили у нічну зміну», - розповіли в прокуратурі.

Двоє чоловіків 27 і 33 років та 37-річна жінка отримали травми. Їх терміново госпіталізовано до міської лікарні.

Також повідомляється, що майже половина будівлі цеху зруйнована вщент. Понівечено та пошкоджено автомобілі, вантажні причепи, покрівля й ворота гаражів.

Додамо, загалом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

С-300 — сімейство радянських зенітно-ракетних комплексів середнього радіуса дії. Серійне виробництво системи під індексом С-300ПТ було розпочато в 1975 році.

Система призначена для боротьби з літаками стратегічної й тактичної авіації, крилатими, оперативно-тактичними та балістичними ракетами на висотах від 25 м до 27 км, та відстанях до 100 км в умовах інтенсивної радіопротидії.

Окупанти використовують С-300 і для ударів по наземних цілях. Збити ракету С-300 не просто, бо вона летить по балістичній траєкторії.

«Чому їх використовують? Звичайно, для того, щоб десь не витрачати саме високоточні дорогі ракети чи ті ж самі "Іскандери", яких у них там залишилося зовсім-зовсім мало», - розповідали в Повітряних силах ЗС України.

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