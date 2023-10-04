Трагедия произошла в Харьковской области, правоохранители рассказали первые подробности несчастья и обратились к украинцам с информацией, которая может спасти жизнь.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Харьковской области, в результате нового ужасного взрыва есть погибший.

Трагедия произошла на Изюмщине. В полицию позвонила женщина и рассказала, что ее муж подорвался на мине.

На данный момент установлено, что недалеко от села Вернополье Изюмского района автомобиль «УАЗ» под управлением 61-летнего местного жителя двигался в лесополосе и наехал на неизвестное взрывное устройство.

От полученных травм мужчина погиб.

На опубликованных с места кадрах видно, что тело мужчины почти полностью обгорело. Вокруг все стало черным от пожара, вспыхнувшего в результате взрыва.

«Полиция еще раз предупреждает: не посещайте лесополосы на деоккупированных территориях, избегайте лесных и полевых дорог, а в случае обнаружения взрывоопасных предметов, звоните по телефону на спецлинию “102”!», - обратились полицейские к украинцам.

Добавим, что согласно официальным данным МВД, уже 438 610 вражеских взрывоопасных предметов обнаружили и обезвредили саперы ГСЧС. Шаг за шагом удалось очистить 100 000 га родной земли.

Однако для того чтобы полностью очистить украинскую землю от взрывчатки понадобятся десятки, а то и сотни лет. В настоящее время Украина считается самой заминированной страной в мире.

Одной из самых замененных областей Украины является Харьковская.

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