Олег Жданов, военный эксперт, высказал предположение о том, что Вооруженные Силы Украины (ВСУ) могут вернуться к границам страны, которые существовали в 1991 году, и это, по его мнению, может произойти к концу весны 2024 года. Эксперт подчеркнул важность успехов Украины в военном конфликте для предвыборной кампании американского президента Джозефа Байдена.

"Украина сможет восстановить контроль над административными границами 1991 года и вернуть Крым к указанной дате. Это может произойти в связи с предстоящей предвыборной кампанией в США, что делает успехи Украины важными для политической обстановки в Соединенных Штатах" - делится эксперт.

Жданов также подчеркнул, что переговорный процесс и подписание юридических документов, закрепляющих окончание военного конфликта, могут произойти следующей осенью. Однако активная фаза боевых действий, по его мнению, будет стремиться завершиться к началу предвыборной кампании в США:

"Но активную фазу, я думаю, именно к началу предвыборной кампании Байдена США будут стараться подтянуть" - добавил эксперт.

Ранее эксперт раскрыл, ВСУ уже преодолели самый жесткий линейный барьер. Силы обороны двигаются в промежуточное пространство между оборонительными линиями. Следующей важной целью является населенный пункт Очеретоватое.

Украинские военные также активно работают над разрушением логистических связей врага через Крымский полуостров.

Последние новости Украины:

Киевская область в огне - раскрыты масштабы и тревожные причины НП.

Также сообщалось, что россияне влупили по центральнім улицам с детсадом и жиліми домами авиаомбой.

Кроме того, Politeka.net писала о жестоком ударе по украинскому предприятию, в котором находились люди.