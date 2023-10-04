Увольнение спикера Конгресса США Маккарти, как и другие политические решения в этой стране, будут оказывать влияние на Украину, который именно рассказал известный дипломат.

Комментируя скандальное увольнение Маккарти, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что это уникальное событие.

Также дипломат подчеркнул, что спикер Конгресса США – это третья по важности должность в США после президента и вице-президента.

«Тактически это для нас реальная проблема – пока не будет избран новый спикер, никакого голосования за законы не будет. А когда его выберут, придет время голосовать за бюджет в следующем году, ведь финансирование обеспечено на 45 дней и отсчет уже пошел», - отметил Климкин в своем новом сообщении на странице в Facebook.

Однако, по мнению Климкина, стратегически все может выглядеть совсем не так уж плохо.

Павел Климкин выразил уверенность, что следующий пакет помощи Украине Конрес будет одобрен.

«Демократы сознательно как один проголосовали за увольнение, им нужно показать бардак в рядах республиканцев и их неспособность договариваться о чем угодно, а главное – обвинить условно "трампистское" крыло. А значит попытаться уменьшить влияние "радикалов" среди республиканцев», - объяснил Павел Климкин происходящее.

По его словам, это стратегия с высокими ставками, неуверенная и рискованная. Но, подчеркивает экс-министр, она начала реализовываться.

«Очевидно, что нам такое влияние на перспективу никак не подходит. С позапрошлой недели внутренняя политика рулит всем в Вашингтоне, внешняя стала даже не заложником, а скорее жертвой. Так и будет и дальше, здесь до президентских выборов в ноябре следующего года ничего не изменится», – заверил Павел Климкин.

По словам дипломата, фундаментальный интерес Украины не только в получении помощи, но и сохранении двухпартийной поддержки. Ведь от нее зависит и решение о будущей модели безопасности для Украины. Поэтому, отмечает Павло Климкин, нужно думать и о будущем, а не только переживать за происходящее прямо сейчас.

Напомним, палата представителей Конгресса США впервые в своей истории отправила спикера, республиканца Кевина Маккарти, в отставку.

Кевин Маккарти в субботу смог договориться о принятии временного бюджета США, чем отвел угрозу "шатдауну". Но этим он разозлил своих однопартийцев.

Один из них, Мэтт Гейтц, обвинил Маккарти в том, что он якобы заключил тайное соглашение с Белым домом по Украине.

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