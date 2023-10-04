Трагедія сталася на Харківщині, правоохоронці розповіли перші подробиці нещастя і звернулися до українців з інформацією, яка може врятувати життя.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Харківської області, внаслідок нового жахливого вибуху є загиблий.

Трагедія сталася на Ізюмщині. До поліції зателефонувала жінка і розповіла, що її чоловік підірвався на міні.

На даний момент встановлено, що неподалік села Вірнопілля Ізюмського району автомобіль «УАЗ» під керуванням 61-річного місцевого мешканця рухався у лісосмузі та наїхав на невідомий вибуховий пристрій.

Від отриманих травм чоловік загинув.

На опублікованих з місця кадрах видно, що тіло чоловіка майже повністю обгоріле. Навкруги все стало чорним від пожежі, яка спалахнула внаслідок вибуху.

«Поліція вкотре попереджає: не відвідуйте лісосмуги на деокупованих територіях, уникайте лісових та польових доріг, а у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, телефонуйте на спецлінію “102”!», - звернулися поліцейські до українців.

Додамо, що, згідно з офіційними даними МВС, вже 438 610 ворожих вибухонебезпечних предметів виявили та знешкоджили сапери ДСНС. Крок за кроком вдалось очистити вже 100 000 га рідної землі.

Однак для того, щоб повністю очистити українську землю від вибухівки знадобляться десятки, а то і сотні років. На даний момент Україна вважається найзамінованішою країною у світі.

Однією з найзамінованіших областей України являється Харківська.

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