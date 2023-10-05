Громкое ЧП произошло в украинской столице, спасатели сообщили подробности с места.

Взрыв в Киеве раздался в Соломенском районе Киева, пишет Politeka.net.

Как рассказали спасатели, вызов они получили вечером 4 октября с улицы Романа Ратушного.

Взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажки. Как оказалось, взорвался туристический газовый обогреватель.

Произошло разрушение пластиковых конструкций балкона и оконных рам. Некоторые вещи, находившиеся на балконе, разлетелись по улице.

«Спасатели высвободили из квартиры двух взрослых и двоих детей. Семью передали в карету скорой помощи с признаками острой реакции на стресс, но они отказались от госпитализации», - рассказали спасатели.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Как сообщают в местных пабликах, в квартире, где произошел взрыв, заклинило дверь и люди не могли выйти.

"Ужас!",

"Люди готовятся к выключению электроэнергии, вот и набрали", - комментируют пользователи соцсетей взрыв в Киеве.

Добавим, украинские спасатели советуют людям держать дома огнетушитель.

«С начала года количество пожаров в жилищном секторе уже достигает 17 512 случаев. Всего на пожарах погибли 979 человек, еще 1182 пострадали», - приводили статистику в ГСЧС Украины.

Чтобы обезопасить свою жизнь и имущество, украинцам советуют позаботиться о наличии огнетушителя. Покупать для дома стоит те, вес которых меньше 5 кг.

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