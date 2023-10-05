Как сообщили в Харьковской ОГА, ракетный удар был нанесен минувшей ночью.
«Около 00:15 враг нанес ракетный удар (предварительно, ЗРК С-300) по пгт Печенеги Чугуевского района, зафиксированы попадания на территории дачного поселка. Повреждены 2 дома, произошли пожары», - говорится в сообщении.
Кроме того, около 3:00 враг обстрелял с. Гороховатка Изюмского района.
«Произошел лесной пожар на площади 500 м кв», – рассказали в Харьковской ОГА.
Также сообщается, что за прошедшие сутки под огнем оккупантов находились населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.
Есть последствия. Так, в Волчанске поврежден дом, произошел пожар. В пгт Казачья Лопань артиллерийским обстрелом повреждены два частных дома, хозяйственные постройки, частный автомобиль. Из-за обстрелов окрестностей с. Глубокое Харьковского района, горелая трава в поле.
Кроме безжалостных атак, россияне не оставляют попыток захватить еще больше украинских территорий.
«В минувшие сутки российские войска попытались пойти в наступление в районе севернее Зыбиного Чугуевского района. Под огнем наших защитников отступили с потерями», – сообщили в ОГА.
С-300 – семейство советских зенитно-ракетных комплексов среднего радиуса действия.
Система предназначена для борьбы с самолетами стратегической и тактической авиации, крылатыми, оперативно-тактическими и баллистическими ракетами на высотах от 25 до 27 км, и расстояниях до 100 км в условиях интенсивного радиопротиводействия.
В войне против Украины оккупанты используют С-300 и для ударов по наземным целям.
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