Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військо, так і по цивільних об’єктах.

«Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура», - розповіли в Геенштабі.

Крім того, сьогодні вночі, окупанти атакували Україну, застосувавши 29 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Збити, на жаль, вдалося не всі.

Захисниками неба над Україною було знищено 24 ворожих «Шахеди».

«Дійсно, ніч була, знову ж таки, тривожною. Була бойова робота, напружена бойова робота: як контрбатарейна на лінії фронту, так і Сил протиповітряної оборони в більш тилових регіонах», - підкреслила речник ОК «Південь» Наталія Гуменюк.

За її словами, продовжується терор регіонів, які можуть постачати сили і підтримувати прифронтові території.

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