Как рассказали в полиции Киевской области, полицейские документируют ДТП с участием трех автомобилей.
«На Белоцерковщине произошло столкновение сразу трех легковушек. В результате аварии с травмами в больницы госпитализировали троих пострадавших», - сообщили полицейские.
Водителей еще раз призывают соблюдать ПДД и быть внимательными за рулем.
«Помните, дорога ошибок не прощает!», - подчеркивают правоохранители.
Судя по опубликованным кадрам, авария произошла достаточно серьезная. Части авто разбросало по дороге.
Добавим, что в это время полицейские Киевской области проверяют информацию о возможной угрозе в учебных заведениях.
Отмечается, что сегодня, 5 октября, на электронные адреса школ поступило анонимное письмо о вероятной опасности в учебных заведениях.
Известно, что все дети и персонал срочно эвакуированы. Правоохранители проводят проверку заведений и окружающей территории.
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