Масштабная автокатастрофа произошла в Киевской области, в полиции сообщили первые подробности.

Как рассказали в полиции Киевской области, полицейские документируют ДТП с участием трех автомобилей.

«На Белоцерковщине произошло столкновение сразу трех легковушек. В результате аварии с травмами в больницы госпитализировали троих пострадавших», - сообщили полицейские.

Водителей еще раз призывают соблюдать ПДД и быть внимательными за рулем.

«Помните, дорога ошибок не прощает!», - подчеркивают правоохранители.

Судя по опубликованным кадрам, авария произошла достаточно серьезная. Части авто разбросало по дороге.

Добавим, что в это время полицейские Киевской области проверяют информацию о возможной угрозе в учебных заведениях.

Отмечается, что сегодня, 5 октября, на электронные адреса школ поступило анонимное письмо о вероятной опасности в учебных заведениях.

Известно, что все дети и персонал срочно эвакуированы. Правоохранители проводят проверку заведений и окружающей территории.

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