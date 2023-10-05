Ганні Марчук було всього 38 років, разом із нею загинули чоловік і діти.

Про трагедію розповів керівник Луганської ОВА Артем Лисогор, пише Politeka.net. Нагадаємо, щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна.

За словами Лисогора, життя Ганни Марчук обірвалося через російську ракету.

Того дня, 9 травня 2022-го року, ракета зруйнувала будинок в селі Шипилівка Попаснянського району.

У момент атаки сім’я ховалася в підвалі.

«Під завалами загинула вся сім’я Марчуків – Ганна, її чоловік, донька, син та племінниця, а також четверо їхніх односельців», - повідомив Лисогор.

Подруга сім’ї розповіла, що тіла загиблих не могли дістати спочатку через щільні обстріли, а потім селище потрапило в окупацію. Окупанти не дають техніки та дозволу на розкопки.

Керівник Луганської ОВА також повідомив, що Луганщина продовжує страждати від жорстоких обстрілів. Однак у населених пунктах, які щодня обстрілюються, досі залишаються люди.

«Макіївка, разом із Невським та Білогорівкою, потерпає від щоденних артилерійських та мінометних обстрілів росіян. Ворогу байдуже на цивільних та їхні домівки. Він не зупиняється ні перед чим. Тож, не слід нехтувати можливістю убезпечити власне життя», - зазначили в Луганській ОВА, підкресливши, що людей постійно вмовляють виїхати.

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