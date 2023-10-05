Ситуация в данном направлении остается патовой, поскольку вражеские силы не могут обрушить оборону.

Наступление украинских сил застопорилось в районе Токмака, и российские силы начали вовлекать даже свои тыловые подразделения в боевые действия. Бывший офицер Генштаба, полковник запаса ВСУ и признанный военный эксперт Олег Жданов высказал свои наблюдения о текущей ситуации на Токмацком направлении и других участках фронта.

"Особенно интенсивные бои развернулись в зоне Новопрокоповки, где враг предпринял мощную контратаку. В результате этой контратаки ВСУ не только успешно отбили атаку, но и вынудили российские войска отступить.

Тем не менее, ситуация в данном направлении остается патовой, поскольку вражеские силы не могут обрушить оборону "роботинского выступа", а украинские военные не могут сильно расширить свои фланги" - поделился эксперт.

Тем временем, важными событиями на фронте также было пересечение ВСУ железной дороги под Бахмутом в районе Андреевки и вызвание тревоги среди российских сил под Херсоном. Эти действия украинской армии вызвали вопросы о возможности форсирования реки Днепр, подметил эксперт.

Ранее эксперт раскрыл, ВСУ уже преодолели самый жесткий линейный барьер. Силы обороны двигаются в промежуточное пространство между оборонительными линиями. Следующей важной целью является населенный пункт Очеретоватое.

Украинские военные также активно работают над разрушением логистических связей врага через Крымский полуостров.

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