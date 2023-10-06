Как сообщает Politeka.net со ссылкой на мэра Харькова, под завалами дома обнаружили тело ребенка.
«Ребенка под завалами жилого дома нашли. К сожалению – мертвым. Соболезнования родителям и родным», - говорится в сообщении.
Российские изверги атаковали Харьков утром 6 октября. Удары врага пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре Харькова, в одном случае – по жилому дому.
Сообщалось, что под завалами может быть ребенок - спасатели пытались как можно быстрее разобрать их.
«В общей сложности пострадавших на данный момент трое, все в легкой форме, иссечены стеклом», - сообщал мэр Харькова Игорь Терехов.
Тем временем снова звучит воздушная тревога.
Воздушная тревога нохватила Полтавщину и Харьковщину и распространилась на Черкасскую и Кировоградскую области.
"Ракетная опасность!" - предупредили в Воздушных Силах ВС Украины.
ОБНОВЛЕНО:
В Харьковской ОГА рассказали, что погибшему ребенку было 10 лет.
«Под завалами обнаружили ребенка 10 лет, к сожалению, мальчик погиб. Предварительно пострадали 16 человек, в том числе 11-месячный ребенок. На месте попаданий работают спасатели, разбирают завалы», - говорится в сообщении.
Последние новости Украины:
Огромный пожар вспыхнул после новой атаки, последствия очень серьезные.
Также сообщалось, почему Крымский мост до сих пор стоит - есть две причины.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне уничтожают еще один украинский город.