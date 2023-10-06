Как сообщает Politeka.net со ссылкой на мэра Харькова, под завалами дома обнаружили тело ребенка.

«Ребенка под завалами жилого дома нашли. К сожалению – мертвым. Соболезнования родителям и родным», - говорится в сообщении.

Российские изверги атаковали Харьков утром 6 октября. Удары врага пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре Харькова, в одном случае – по жилому дому.

Сообщалось, что под завалами может быть ребенок - спасатели пытались как можно быстрее разобрать их.

«В общей сложности пострадавших на данный момент трое, все в легкой форме, иссечены стеклом», - сообщал мэр Харькова Игорь Терехов.

Тем временем снова звучит воздушная тревога.

Воздушная тревога нохватила Полтавщину и Харьковщину и распространилась на Черкасскую и Кировоградскую области.

"Ракетная опасность!" - предупредили в Воздушных Силах ВС Украины.

ОБНОВЛЕНО:

В Харьковской ОГА рассказали, что погибшему ребенку было 10 лет.

«Под завалами обнаружили ребенка 10 лет, к сожалению, мальчик погиб. Предварительно пострадали 16 человек, в том числе 11-месячный ребенок. На месте попаданий работают спасатели, разбирают завалы», - говорится в сообщении.

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