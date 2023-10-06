Город Харьков российские захватчики атаковали утром, когда люди еще находились в своих домах.

Местные жители сообщают, что "сильный удар" был, пишет Politeka.net.

По словам жителя одного из пострадавших домов, в его квартире теперь нет ничего, даже люстры.

Как сообщили в МВД Украины, оккупанты ударили по Харькову ракетой.

«Удары врага пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре. Повреждены 2 многоквартирных дома и разрушен трехэтажный жилой дом. Под завалами нашли ребенка 10 лет, к сожалению, мальчик погиб», - рассказали в МВД.

Предварительно пострадали 16 человек, в том числе 11-месячный ребенок. Разбор завалов продолжается.

Тем временем в Харьковском регионе объявлена ​​воздушная тревога. Людей призывают находиться в безопасных местах.

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Число раненых возросло. По состоянию на данный момент известно о 23 раненых и одном погибшем 10-летнем мальчике.

Информация постоянно обновляется.

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Кроме того, Politeka.net писала, что россияне уничтожают еще один украинский город.